Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi - Son Dakika

Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi

31.03.2021 10:09
Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi, System.String[]

Son dakika habere göre AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli parti ayrımı yapmadan Küçük Menderes Havzasına yatırım yaptıklarını ancak CHP'li belediyelerden aynı adaleti yaklaşımı göremediklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli parti ayrımı yapmadan Küçük Menderes Havzasına yatırım yaptıklarını ancak CHP'li belediyelerden aynı adaleti yaklaşımı göremediklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sürekli, Kiraz, Beydağ, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde temas ve incelemelerde bulundu.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Sürekli, bölge halkının AK belediyecilikle CHP'nin belediyeciliği arasındaki farkı gördüğünü ifade etti.

Küçük Menderes Havzasına yıllardır yatırım yaptıklarını, bunu yaparken parti ayrımı gözetmediklerini kaydeden Sürekli, "Ama CHP'li belediyelerde aynı adaletli yaklaşımı göremiyoruz. Beydağ'da AK Partili seçmenin ağırlıkta olduğu Çiftlik Mahallesi cezalandırılırken Kiraz'da yeni hastane projesini yargı yoluyla durdurma çabaları başka türlü açıklanamaz. Hizmette ihtiyaç ve eşitlik esas olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Son olarak Kiraz Devlet Hastanesi projesinin de engellenmeye çalışıldığını kaydeden Sürekli, şunları kaydetti :

"Belediyesi bizden değil diyerek Kiraz Devlet Hastanesi projesine taş koydular. Mevcut hastane bir yangın felaketi yaşadı. Çok şükür ki ucuz atlatıldı, can kaybımız yok. Ama yatan hastaları Ödemiş Devlet Hastanesine nakletmek zorunda kalındı. Tartışmasızdır ki bölgenin yeni hastaneye ihtiyacı büyük. İnsan sağlığı en temel hizmet konusudur, hayatidir. Bunun siyasetini yapmak, böyle bir yatırımı yokuşa sürmek acımasızlıktır. CHP bu ayrımcılıktan da engel olma zihniyetinden de vazgeçmeli. Plan değişikliklerini bahane ederek durdurdukları hastane projesinin hayata geçmesi ve hemşehrilerimizin en iyi imkanlardan faydalanması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Modern altyapısı, ulaşım kolaylığı, hizmet ve yurt binalarıyla mutlaka Kiraz'ın ve bölgenin hizmetine sunulacak."

Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi
Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi
Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi
Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi
Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi
Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi
Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi

Kerem Ali Sürekli, Menderes, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li belediyelere ayrımcılık eleştirisi - Son Dakika


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