Başkan Sürekli'den Soyer'in 100 gününe eleştiri

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Tunç Soyer'in 100 günlük icraatlarını eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kurulacağı konuşulan yeni parti hakkında da "Bizi hiç etkilemez. Hiçbir endişemiz yok.

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Tunç Soyer'in 100 günlük icraatlarını eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kurulacağı konuşulan yeni parti hakkında da "Bizi hiç etkilemez. Hiçbir endişemiz yok. Bırakın diğer partilerin kurulmasından endişe duymak; İzmir Büyükşehir Belediyesini kazanmak ve ilçelerin birçoğunu almayı hedefliyoruz" dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen Tunç Soyer'in 100 günlük icraatlarını eleştirdi. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Sürekli, kurulacağı konuşulan yeni parti ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları çok net. Bizi hiç etkilemez. Biz yolumuza devam ediyoruz. 15 Temmuz törenlerinde ilk defa bir yürüyüşe öncülük ettik. Bize Cumhur İttifakı ortağımız MHP de destek verdi. Çok kısa sürede organizasyon yaptık. 15 bin kişi ile yürüdük. Çok güçlüyüz; İzmir'de de, Türkiye'de de. Partiler kurulur şanslarını denerler. Çok partiler kuruldu, tabelalarını indirdiler. AK Parti 17 yıldır iktidarda olan, Türkiye'ye hizmet etmiş büyük bir partidir. Hiçbir endişemiz yok. Türkiye'de de İzmir özelinde de gayet güçlüyüz. Yolumuza devam ediyoruz. Bırakın diğer partilerin kurulmasından endişe duymak; İzmir Büyükşehir Belediyesini kazanmak ve ilçelerin birçoğunu almayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"İzmir'de su sıkıntısı olmayacak"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 100 gününün dolduğunu hatırlatan Sürekli, "Bizler de bu dönemde aralıklarla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın icraatlarını değerlendireceğiz. Bugün bu süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız, 'su ve kokuyu anlatın' diyor. 'Suyu İzmir'e biz getirdik' diyor. 2007'de, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de kuraklık vardı. Aynı zamanda arsenikli su tartışmaları başlamıştı. İzmir suyunun, mevcut kaynakların yetersiz olduğu, kuyuların da sağlıklı olmadığı tartışılıyordu. İlgililer harekete geçiyor ve DSİ, Gördes Barajı'nı yapmaya karar veriyor. 2010 yılında baraj bitiyor. Bu baraj İzmir'in kuzeydeki su kaynaklarını takviye etmek ve sağlıklı su içirmek için yapıldı. Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Kutlu Aktaş Barajı ve yeni yapılan barajla su ihtiyacı karşılanıyor. Kuzey için Gördes ile çalışmalar başlatıldı. Baraj bittikten sonra arsenikli suyun verildiği Akyazı ve Göksu kuyularında çıkan suyun arıtıldığı merkeze, Gördes'ten bypass hat yapılarak su veriliyor ve su sağlıklı hale getiriliyor. 2011-2015 arası Gördes, arsenikli suyun sağlıklı hale getirilmesi için kullanılıyor. Sonrasında barajdaki bir takım sorunlar giderilerek bu noktaya getiriliyor. Şu anda İzmirlilerin içi rahat olsun. İzmir'de su sıkıntısı olmayacak. Yılda 59 milyon metreküp su, eylülden itibaren İzmir'e verilmeye başlayacak. İzmir'in su sorunu hükümetimiz çözmüştür" ifadelerine yer verdi.



"Çiçek, böcek, aşk, böyle hamdolsun"



İzmir'de koku problemi olduğunu, İzmir'in koku ile anılmasını istemediklerini kaydeden Süreklli, "İzmir'i bu koku algısından kurtarın. Yaz mevsiminin ikinci ayında, ıslah edilmemiş dereler, giderilmemiş altyapı sorunları var. İzmirliler için koku kabusu, ana arterlerde trafik çilesi devam ediyor. Aradan 100 gün geçti. Tunç Soyer diyor ki '100 gün bin 100 gün gibi geçti.' Bu 3 yıla tekabül eder. Peki zaman ve üretim eğrisi ne kadar tutarlı? Seferihisar döneminde olduğu gibi İzmir'deki icraatları da izliyoruz. Hemşehrilerimiz bize yerel anlamda muhalefet görevi verdi. Biz eğriyi de doğruyu da söyleyecek bir muhalefet anlayışına sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin icraatlarına ve Soyer'in söylemlerine baktığımızda Seferihisar başkanlığının büyüyen dalgasını görüyoruz. Çiçek, böcek, aşk, böyle hamdolsun. Seferihisar 10 yıl böyle geçti, İzmir'de de 100 gün böyle geçiyor. Aşka saygımız elbette sonsuz. Bizler de şehrimize aşığız ama verdiği mesajlarla kente hizmet bağını kurabilmiş değiliz. İzmir'i amfi tiyatroya benzeten, arka sıradakilere vaatte bulunan Soyer, sahnenin en önüne kendisi oturmuştur. Gitti, şato restoran olarak İzmirlilerin imkanına sunulacak yeri kendine konut olarak tahsis etti" diye konuştu.



"Şovlarla kabul görmeye çalışıyor"



Belediye Başkanı'nın asli görev ve sorumlulukları olduğunu ancak Soyer'in bu tanıma uygun icraatlarda bulunmadığını savunan Sürekli, "Aşk, bisiklet, şato, Kültürpark, üretici pazarı derken 100 günü geride bırakmıştır. Geleceğe yönelik ışık görsek, bunu da dile giderirdik ama kronik sorunları giderecek bir şey göremiyoruz. İzmirliler alt yapı sorunları, koku, çöz dağları, trafik sorunları ile boğuşuyor. Yeni projeler üretmek varken şovlarla kabul görmeye çalıştığını söylemek zorundayız. Belki perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Satışa çıkardığı dev turizm alanları, 178 kez amaçsız yurt dışı gezileri, Akarca Koyundan akan atık suları, borçlu belediye ile sakin kent oldu çarpık kent. Kendisinin yoğurt yiyişini Seferihisar'dan biliyorduk. Aynısının İzmir'in başına gelmesinden endişeliyiz" şeklinde konuştu.



"Suya yüzde 10 değil yüzde 3 zam yapıldı"



Soyer'in takdir ettikleri icraatlarının da olduğunu söyleyen Sürekli, şöyle konuştu:



"Suya yaptığı indirim yüzde 10 değil. Suda yüzde 10 indirim yapılmadı, yüzde 3 yapıldı. Buna da teşekkür ederiz ama yeterli değil. Ulaşımda indirim yapıldı. Ulaşımda indirimde bin 294 muhtarımız, mesai saatlerinde ücretsiz faydalanacak. Bu AK Parti önergesidir. Sabah ve akşam saatlerindeki düzenlemelerde de önergelerimiz oldu. Akşamki uygulama için yaptığımız önerge kabul edilmesi ama sabahki uygulama kabul edildi. Bizim önergemiz dikkate alınsaydı daha faydalı olurdu. Bunu da takdir ediyoruz ama yetersiz görüyoruz. Biz izlemeye devan edeceğiz. Yapıcı tavrımızı koruyarak İzmir'in çıkarına olacak her işte taşın altına elimizi koyacağız. Ayakları yere basan her işte varız. Ankara'ya gitme, icraatları takip etme konusu gündemde. Tabii ki gideriz. Bu dönemde mazerete izin verilmeyecek. Geçmiş dönemde de vermedik ama çok algı oyunları yapıldı. Buna mahal vermeyeceğiz."



"15 Temmuz bir milattır"



Sürekli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:



"O gece milletimizin yazdığı destanın kahramanlarını anmak, Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri çerçevesinde kenetlemek üzere bir araya geldik. 15 Temmuz bir milattır. Milletimiz boyun eğmemiş, hainler şebekesinin püskürterek destan yazmıştır. Bu direniş, bir dirilişin de başlangıcı olmuştur. Tüm dünya, Türkiye ve Türk milletine diz çöktüremeyeceğini bir kez daha görmüştür. Milletimiz her 15 Temmuz'da demokrasi nöbetlerini tutmaya devam ettikçe sırtımız yere gelmeyecek, zilletten kurtulmamız kolay olacaktır." - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'li Özkoç'un açıklamaları siyasi bir sabotajdır

Yeni parti kurmak için harekete geçen Ali Babacan'ın ekibinden yeni imaj videosu!

Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu

Selçuk Özdağ: 2011'de AK Parti'ye 50 kişilik liste verdiler, Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı