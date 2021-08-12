AK Parti İl Başkanı Sürekli: "Bir yılda 100 bine yakın hemşehrimiz aramıza katıldı" - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son 1 yılda İzmir'de 100 bine yakın yeni üyenin partilerine katıldığını bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Başkanlığında, 30 ilçe teşkilatı başkanı ile bir araya geldi.

Sürekli, toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinin 20. yılı geride bırakmaya hazırlandığını aktardı.

Partilerinin kurulduğu günden bu yana sokakta olan, siyaseti ve hizmeti milletle üreten bir parti olduğunu ve 20 yıldır sahada olduklarnıı aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Yeni üye hedeflerini aşan, rekora koşan ilçe teşkilatlarımız var. İki ayda 35 bin, bir yılda 100 bine yakın hemşehrimiz aramıza katıldı. Motivasyonumuzu daha da artıracağız. Halkımız, yaptıklarımızı görüyor. Yaşanan her küresel krizde kim ne derse desin, halkımız bizi çözüm odağı olarak görüyor. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Tartışmasız gücü ve kararlılığıyla her şartta hedefe yürüyen bir dünya liderine sahibiz. Ona layık, ülkemize ve şehrimize layık dava insanları olarak, gecemizi gündüzümüze katarak, yolumuza devam edeceğiz."

2023 seçimlerine 2 yıldan az bir zaman kaldığını hatırlatan Sürekli, "Milletimize dokunmaya, üretmeye yerelde de etkin ve yerinde bir muhalefet yapmaya devam edeceğiz. Karşımızdakinin kötü üslubuna teslim olmadan, siyasi ahlakımızı ve dilimizi koruyarak vatandaşımızın yerel hizmet hakkını savunacağız. Hükümetimizin yatırımlarını anlatacağız. Su, trafik, altyapı gibi en temel sorunların çözümünde kötü bir sınav veren CHP'li yerel idare, çıkmaza sürüklendikçe okunu bize çeviriyor. Biz işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir teşkilatlarının yaşanan yangın felaketlerinde seferber olduğunu da aktaran Sürekli, "Şimdi hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Bu konudaki destek ve çalışmalarımız devam ediyor. İlçe başkanlıklarımızın katkısı büyük. Yardımlarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.