Son Dakika Haberleri: Başkan Taban Avukatlar Gününü Kutladı

Başkan Taban Avukatlar Gününü Kutladı

30 dakika önce

Belediye Başkanı Alper Taban, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle beraberindeki heyetle birlikte İnegöl Baro Temsilciliğini ziyaret etti.

Başkan Taban Avukatlar Gününü Kutladı, System.String[]

Belediye Başkanı Alper Taban, belirli günler kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlere Avukatlarla devam etti. 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileriyle birlikte İnegöl Baro Temsilciliğini ziyaret eden Başkan Taban, avukatlar adına Baro Temsilcisi Varol Sarılar'a çiçek takdim etti.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan İnegöl Baro Temsilcisi Varol Sarılar, "Belediye Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımızın ziyaretlerinden son derece mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Belediye Başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi de iletmek istiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Bugün Avukatlar Günü. Bu vesileyle Baromuzu ziyarete geldik. Burada Baro Başkanımız nezdinde tüm arkadaşlarımızın bu özel günlerini kutluyorum. Sağlık sıhhatle, güzellik içerisinde bu mesleği bir ömür boyu icra etmelerini diliyorum. Bana göre zor mesleklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ama tabi güzel bir eğitim ve beraberinde kişilik, karakter ve diğer özelliklerle birlikte bu zorluklar aşılıyor. Bizim şehrimizde de stajyer avukatlarla birlikte 163 avukatımız var. Nihayetinde gerçekten büyük bir şehir. Mutlaka hukuka intikal eden pek çok konu da var. Ben bu vesileyle yargının en temel unsuru olan avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyor, tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Kurum olarak da her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Taban, ziyaret sonrası Baro Temsilciliğinin adliye binasında düzenlediği kokteyle de katılarak burada avukatlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:45 Kaynak: Bültenler

İnegöl, 5 Nisan, Alper Taban, Güncel
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