Son Dakika Haberleri: Başkan Taban bisiklet sürücülerine kask hediye etti
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Başkan Taban bisiklet sürücülerine kask hediye etti

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet sürücülerine kask dağıttı.

Başkan Taban bisiklet sürücülerine kask hediye etti, System.String[]

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet sürücülerine kask dağıttı.


İnegöl Belediyesi, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle Türkiye'deki 50 belediye ile birlikte akreditasyonlarını tamamlamıştı. 16 Eylül Pazartesi günü sabah sporuyla başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, hafta boyunca her gün farklı bir faaliyetle devam etti. Haftanın finali ise pazar akşamı kask dağıtımıyla yapıldı. "Hayatına hareket kat" sloganıyla yapılan etkinliklerin final gününde, İnegöl Belediyesi gün boyunca çarşı bölgesindeki bazı sokakları trafiğe kapatarak arabasız gün gerçekleştirdi. Pazar akşamı ise İshakpaşa Camii'nde akşam namazı kılınarak "ibadetle hayatına hareket kat" mesajı verildi. Namaz sonrası cami önünde kurulan stantta vatandaşlara yeşil elma ikramları yapıldı. Burada bulunan bisiklet sürücülerine de güvenli sürüş için kask dağıtıldı. Akşam namazı ve kask dağıtım programına Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, kaskları bisiklet sürücülerine tek tek takdim ederek güvenli sürüş için uyarılarda da bulundu. - BURSA

Avrupa, İnegöl, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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