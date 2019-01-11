Başkan Taban, Daha Temiz Bir İnegöl İçin Esnaflara Çağrıda Bulundu

Temizlikle ilgili bilgilendirmeler ve broşürler dağıtılırken, Başkan Taban, "Esnaf arkadaşlarımızı bilgilendirerek onlara bıraktığımız bilgiler ve broşürlerle onları da yanımızda görmek istediğimizi ifade ettik" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana daha temiz bir İnegöl için hayata geçirdiği çalışmalarla temizlik konusuna dikkat çeken Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Partili yöneticilerle birlikte Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret ederek temizlik seferberliğine destek istedi. Esnaf ziyaretlerinde çevre temizliği konusunda broşürler ve bilgilendirme yazıları dağıtıldı.

KİRLETMEMEK ADINA ŞUUR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Taban, "Yeni yılın ilk günlerinde temizlikle ilgili farkındalığı arttırmak adına şehrimizdeki bugün özellikle Atatürk Bulvarındaki esnaflarımızı ziyaret ederek onların da temizlik çalışmalarına destek vermelerini istediğimizi ifade ediyoruz. Göreve geldiğimiz temizlik hususunu önceliğimiz olarak kabul ederek bu konuda bir mücadele başlattık. Temizlemek yerine mücadele vermek yerine, kirletmemek üzere yaptığımız çalışmaları arttırmak ve buna dair de pek çok etkinlik yaparak bir şuur oluşturmaya çalıştık. Bu cadde üzerinde toplanan çöpleri billboardlara astık, sıfır atık hakkında bilgilendirmeler yaptık, çöpleri caddeye boşaltarak çevre kirliliğinin sonuçlarını insanlara bir sosyal deneyle göstermek istedik. Bunun gibi pek çok etkinliğimizle gündemi sıcak tutarak vatandaşlarımıza kirletmemek adına bir şuur oluşturmak istiyoruz" dedi.

ESNAFLARIMIZI DA YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

"Müslüman kirletmez" sözünü hatırlatarak konuşmasını sürdüren Alper Taban; "Müslüman kesinlikle temiz kalmak durumundadır. Evlerimizde atıklarımızı, sigara izmaritlerini yerlere atıyor muyuz? Atmıyoruz. Dolayısıyla sokaklar da bizim ikinci evimizdir. Oraları da temiz tutmak zorundayız. Bunun için de esnaf arkadaşlarımızı bilgilendirerek onlara bıraktığımız bilgiler ve broşürlerle onları da yanımızda görmek istediğimizi ifade ettik. Tüm esnaflarımızın kapılarında birer tane küllükleri olursa vatandaşlarımız çöplerini yerlere atmayacaktır. Şunu da ifade etmek istiyorum; çöp atacağımız hiçbir nokta dahi olmasa bu çöpü yere atmaya hakkımız yok. Böyle bir mazeret söz konusu değil. Nerede bir çöp kovası bulursak o çöpü oraya atmalıyız. İnşallah bu bilince en kısa sürede erişmeyi arzu ediyoruz. Biz burada bu etkinliğimizle vatandaşlarımıza bizzat mektuplarımızı, broşürlerimizi bırakıyoruz. Bunlarla beraber çevre bilincinin arttırılmasını istiyoruz. İnşallah daha temiz bir İnegöl'ü hep birlikte hayata geçirmek için el ele verip mücadele edeceğiz" açıklamalarında bulundu.