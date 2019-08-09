Son Dakika Haberleri: Başkan Taban'dan bayramlaşma törenine davet
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Başkan Taban'dan bayramlaşma törenine davet

10 dakika önce

Belediye Başkanı Alper Taban, Kurban Bayramı bayramlaşma töreninin bayramın birinci günü belediye önünde gerçekleştirileceğini açıklayarak tüm ilçe halkına davette bulundu.

Başkan Taban'dan bayramlaşma törenine davet, System.String[]

Belediye Başkanı Alper Taban, Pazar günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi yazılı bir açıklama yaparak bayramlaşma törenine davette bulundu. Taban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Bayramın milletimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramının rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum."

BAYRAMLAŞMA BAYRAMIN 1'İNCİ GÜNÜ YAPILACAK

"Her yıl protokol ağırlıklı olarak salonda gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma törenimizde, bu yıl bir değişikliğe gitme kararı aldık. Vatandaşlarımızın da katılımını arttırmak, tüm ilçe halkımızla kucaklaşmak adına bu yıl bayramlaşma törenimizi Belediyemizin önünde bulunan alanda gerçekleştireceğiz. Kaymakamımız, Milletvekilimiz, belediye bürokratlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve tüm vatandaşlarımızın yer alacağı bayramlaşma törenimizde, ikramlarda da bulunacağız. Bayramın 1'inci günü (Pazar) saat 17.00'da belediyemiz önünde yapılacak bayramlaşma törenine tüm halkımızı beklediğimizi ifade ederek, bu vesileyle tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kurban Bayramı, Alper Taban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:27 Kaynak: Bültenler
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