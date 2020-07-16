Başkan Taban'dan İnegölspor'a 1 milyon prim sözü - Son Dakika

Başkan Taban'dan İnegölspor'a 1 milyon prim sözü

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve üst lige çıkmak için Play-Off oynama hakkı elde eden İnegölspor'a, üst lige çıkılması durumunda 1 milyon TL prim sözü verdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve üst lige çıkmak için Play-Off oynama hakkı elde eden İnegölspor'a, üst lige çıkılması durumunda 1 milyon TL prim sözü verdi.


Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi nedeniyle uzun süre zorunlu ara verilen liglerin bu şekliyle tescil edilmesi ve Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'un Play Off'lara katılmaya hak kazanması sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Zorlu Play-Off müsabakaları öncesi bordo beyazlılara başarı dileklerini ileten Başkan Alper Taban, İnegölspor'un Play Off serisinden şampiyonluk ile dönerek bir üst lige çıkması halinde takıma 1 Milyon TL'lik şampiyonluk primi vereceğini açıkladı. Ayrıca şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolda bordo beyazlı ekibe destek amacıyla dev bir İnegölspor bayrağını şehrin en merkezi noktasına asarak şehirde bir hava oluşması için adım attı. Başkan Taban, play off yolunda bordo beyazlı camiaya başarı dileklerini ileterek, "İnşallah takımımız Antalya'dan güzel sonuçlarla dönecek. Bizler de sözünü verdiğimiz gibi 1 milyon TL'lik primi işadamlarımızın da destekleriyle oluşturacağımız kaynakla takıma vereceğiz" dedi. - BURSA

Alper Taban, İnegölspor, prim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Taban'dan İnegölspor'a 1 milyon prim sözü - Son Dakika Spor
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