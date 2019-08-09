Başkan Taban'dan Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Taban, yayımladığı mesajda; Bizler inançlarına, geleneklerine, köklerine bağlı bir milletiz. Bayramlar bizim kardeşlik duygularımızı perçinler. Bulunduğumuz şartlara şükretme bilinci verir. Geçmişle bugünün arasında sarsılmaz surlarla çevrili gönül fetihleri sunar. Müslüman coğrafyalarda hüzün içinde bayramı karşılayan yüreklere, kabul olmasını temenni ettiğimiz dualar göndeririz. Bu vesile ile tüm ilçe halkımızın Kurban Bayramını tebrik ediyor, adanışın ve teslimiyetin bayramını hakkıyla ihya edenlerden olmayı diliyorum.

KURBAN BAYRAMLARINDA TESLİMİYET VARDIR

Kurban Bayramlarında teslimiyet vardır. Hz İbrahim'in kalbinde ki tevekkülü, Hz İsmail'i kesmeyen bıçağın ardında ki teslimiyeti hissedersiniz. Bu manevi olguların içinde komşunuzu gözetir, yakınlarınızın kapısını çalar, ibadetinizin gereğini yerine getirirken onlara ikramda bulunduğunuz kurbandan nasiplenirsiniz. Bu idrak ile şekillenen, ibadetin ecrinden de nasip alınmış bir bayram olmasını temenni ediyorum. Bizi milletçe bir arada tutan sarsılmaz değerlerimizi canlı tutacağına inanıyorum.

İBADETLERİMİZ KABUL VE MAKBUL OLSUN

Gönderlerimizde bayraklarımız, minarelerde ezanlarımızla nice bayram sabahlarına milletçe, memleketçe göz açmayı temenni ediyorum. Bayramın tüm dünya üzerinde barışın hakim olduğu, mazlumun canının yanmadığı, tüm İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Özellikle Hac Vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin de ibadetlerinin kabul ve makbul olması temennisinde bulunuyorum.

BAYRAMIN SEVİNCİNE GÖLGE DÜŞMESİN

Bayramı yolda geçirecek olan, araçlarıyla trafikte olan tüm vatandaşlarımızdan, hız sınırlarına dikkat etmelerini, özellikle güvenlikleri için emniyet kemerlerini takmalarını, trafik kurallarına riayet etmelerini istiyorum. Bayramın sevincine gölge düşürecek herhangi bir hadisenin olmaması için, tüm vatandaşlarımızdan aynı özveriyi bekliyorum. Hiç bir canlıyı incitmeden, kalben de incinmediğimiz huzurlu bir bayram olmasını diliyorum.

EN BÜYÜK KIYMETİMİZ KARDEŞLİĞİMİZ

"Bizi biz yapan en büyük etken kardeşliğimiz. Yüzyıllardır bu coğrafyada bizi bir arada tutan, ortak paydamız birlik oluşumuz. Ülkemiz her süreçte önemli badirelerden geçiyor. Her zorlukta ayakta olmamızı sağlayan en önemli koşul, birlikte rahmet olduğunu idrak ettiğimizden dolayıdır. Bu yüzden idarece, milletçe ve inandığımız değerler ölçüsünde dik duruş sergiliyoruz. Başımız dik, sağlam bir inançla, büyüyen ve kalkınan Türkiye'nin dünya üzerinde ki yerini görüyoruz. Tüm hedeflerin ülkemize çevrildiği zamanlarda bile bizi en güçlü kılan haklı ve hakkaniyetli duruşumuzdur."

BAYRAMLAŞMA DAVETİ

Taban, bayramın 1'inci günü saat 17.00'de Belediye Binası Önünde gerçekleşecek olan protokol bayramlaşma törenini de hatırlatarak; "Tüm ilçe halkımızı bayramlaşma programına davet ediyorum. Meydanlara sığmayan kardeşlik hissimizi, kalplerimizi aşan sevgimizi, birlik ve beraberlik duygumuzu birbirimizin yüreklerinde şekillendirelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm ilçe halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını tekrar tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde, tüm sevdiklerimiz ile birlikte nice bayramlar geçirmeyi Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, tüm ilçe halkımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. " dedi.