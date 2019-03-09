Başkan Taban'dan Meclis Üyelerine Veda Yemeği

Tüm meclis üyelerine hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde 6 Mart Salı günü dönemin son meclis toplantısını yapan İnegöl Belediye Meclisi, Nisan ayında yeni üyeleriyle toplanacak. Son meclisin yapılmasının ardından, Belediye Başkanı Alper Taban Cuma akşamı meclis üyeleri için veda yemeği düzenledi. 31 meclis üyesinin bulunduğu İnegöl Belediye Meclisinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'yi temsil eden 26 meclis üyesi veda yemeğinde yer aldı. 5 meclis üyesi ise farklı programlar nedeniyle katılamadı.

UYUMLU BİR MECLİS OLDUK

Yemekle başlayan veda buluşmasında, Belediye Başkanı Alper Taban meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Davete katılan meclis üyelerine teşekkür eden Taban, "Bu akşamki davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aramızda olamayan arkadaşlarımız da var. Tam kadro olsak daha iyi olabilirdi ama nasip böyleymiş. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Acısıyla tatlısıyla bir 5 yılın sonuna geldik. Ve gerçekten pek çoğumuz doğduğumuz, büyüdüğümüz bu şehre güzellikler katabilmek, bu şehri büyütebilmek, parlatabilmek adına hep birlikte mücadele verdik. Kararlar almaya çalıştık. Pek çok kararımızı da oy birliği ile aldık. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Devlet meseleleri gerçekten olgunluk isteyen meseleler ve biz de büyük bir olgunlukla hareket ettik. Bunun için de tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten kavgaların, gürültülerin olduğu meclis toplantılarını da görüyoruz, duyuyoruz. Mutlaka kararlar noktasında kafamıza yatmayan veya parti prensiplerimiz dolayısıyla farklı düşündüğümüz de olmuştur ama genel ekseriyetiyle uyumlu bir meclis olduğunu düşünüyorum. Bize düşen güzel güzel çalışmalarımızı yapmaktı. Biz de böylesini yapmış olduk. Hamdolsun 5 yılı sizlerle birlikte çok güzel geçirdik" dedi.

MAKAMLAR, KOLTUKLAR GELİP GEÇİCİ

Meclis üyeliğinin heyecan ve sevda olmadan yapılamayacağını kaydeden Taban, şöyle devam etti: "Şöyle bir tarihe baktığımız zaman hakikaten kimler gelmiş, kimler geçmiş. İlk kuruluş 1870. Sadıkzade Süleyman Ağa ile başlıyor ve 2020'de de 150'nci yılını kutlayacağız İnegöl Belediyesi'nin. Son olarak da seçilmiş Başkan olarak Alinur Aktaş Başkanımızla geldiğimiz bir süreç var. Tabi ki makamlar, koltuklar, verilen görevler her biri geçici bir süreliğine emanet olarak bizlere sunuluyor. Bizlerin de bu emaneti doğru değerlendirdiğimizi ve emanete yakışır hareket ettiğimizi düşünüyorum. Tabi yeniden bir sürece gidiyoruz. Bu süreçte belki yeniden mecliste yer alacak, belki olamayacak veya şuanda hiç aday olmayan arkadaşlarımız da var. Ben herkese teşekkür ediyorum. Genel olarak basını ve siyaseti takip ettiğimizde burada da bir olgunluk olduğunu görüyorsunuz. Bu işin nasip ve kısmet işi olduğunu, gerçekten heyecanınız varsa yapılacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Yoksa gönülsüz olarak insanların faydalı olma şansı yok bu görevlerde. Heyecanınız varsa, bu konuda sevdanız varsa o zaman belki katkı koyma şansınız daha yüksek olabiliyor."

"EMEKLERİNİZ, HİZMETLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Ben hepinize teşekkür ediyorum. Emekleriniz var, hizmet ettiniz. Zamanınızdan, hatta maddi anlamda da fedakarlıklar yaptınız. Dışarıdan bakıldığında sanki meclis üyelerinin çok büyük paralar kazanıyor gibi görülüyor ama biz biliyoruz ki böyle bir şey yok. Sadece aldığınız meclis huzur hakları ve komisyonlar. Bunlar da zaten maliyetlere, masraflara yetmeyecek şeyler. Bu işi doğru şekilde yaptığınızda inanıyorum ki Allah katında da karşılığı çok büyük. İyi manada değerlendirilirse karşılığının büyük olduğunu düşünüyorum. İyi ki varsınız. Belki görevler bitecek, değişecek lakin dostluklarımız baki kalacak. Burada iktidar-muhalefet olarak bakmıyorum. Meclis bir bütündür. Sonuçta meclisi oluşturan 31 meclis üyemiz var. Dolayısıyla biz burada bu uyum ve ahengi devam ettirdiğimiz gibi bundan sonra da birbirimizin düşününe, cenazesine, programlarına da gideceğiz. Bize yakışan da budur. İnşallah bundan sonraki yaşamlarınızda sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluklar diliyorum."

Konuşmanın ardından bazı meclis üyeleri söz alarak duygu ve düşüncelerini ifade etti. Ardından Başkan Taban, tüm meclis üyelerine hazırlanan teşekkür plaketlerini takdim etti. Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile veda yemeği son buldu.