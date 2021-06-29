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Başkan Taban'dan vatandaşlara aşı çağrısı - Son Dakika

Başkan Taban'dan vatandaşlara aşı çağrısı

29.06.2021 15:15
Başkan Taban'dan vatandaşlara aşı çağrısı, System.String[]

İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü, belediye binası önünde aşı standı kurdu. Tüm vatandaşların randevu almaksızın aşısını yaptırabildiği standı ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu bir ayağa hizmettir. Bu manada tüm vatandaşlarımıza çağrımız olsun" dedi.

Pandemi sürecinde aşılamayla ilgili hastanelerin yanı sıra toplu alanlarda kurulan aşılama stantlarıyla her alanda vatandaşların aşılama işlemleri sürüyor. İnegöl'de de belediye binası önünde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama standı oluşturuldu. Standı ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA ÇAĞRIMIZDIR"

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak ile İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hayrettin Göçmen'in de hazır bulunduğu standa yapılan ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, "Belediyemizin ön tarafında aşılama faaliyetiyle alakalı standa ziyarette bulunduk. Burada çok kıymetli bir iş yapılıyor. 1 buçuk yıldır hep birlikte pandemi sürecini yaşıyoruz. Bundan dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu, sağlık problemlerini ciddi safhada yaşayan vatandaşlarımız oldu, ekonomik anlamda etkilendiğimiz süreçler yaşadık, yeri geldi sokağa çıkamadığımız günler yaşadık. Normalleşme süreciyle beraber tüm bu saydığımız konularda normal hayata dönmek için mücadele veriliyor. Ama bunun temel unsurlarından bir tanesi önleyici faaliyet anlamında aşılama çalışmaları. İlçemizde de Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde tüm sağlık birimleri, hastanelerimiz, çalışanlarımız her biri ayrı ayrı gayret içerisinde. Bugün artık hastaneden randevu alıp gidip aşı yaptırmanın ötesinde sahada vatandaşın ayağına verilen bir hizmete doğru iş evrilmiş oldu. Toplu alanlarda İlçe Sağlık Müdürlüğümüz kurmuş olduğu stantlarda aşılama faaliyetlerini yerine getiriyorlar. Vatandaşlarımız belediyemizin önüne gelerek burada hiç hastaneye gitmeye gerek kalmadan burada oluşturulmuş hijyenik şartlarda aşılamalarını gerçekleştirebilirler. Ben çok teşekkür ediyorum bu hizmet için. Bu bir ayağa hizmettir. Bu manada tüm vatandaşlarımıza çağrımız olsun. Aşılama faaliyetlerini herkesin sonlandırması gerektiğinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

COVIRAN Bereket, Alper Taban, Hisarcık, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Taban'dan vatandaşlara aşı çağrısı - Son Dakika


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