Başkan Taban: "Doğal afet sadece deprem olarak algılanmasın" - Son Dakika

Başkan Taban: "Doğal afet sadece deprem olarak algılanmasın"

Başkan Taban: "Doğal afet sadece deprem olarak algılanmasın" Doğal afetlerle mücadelede şehrin tüm paydaşları ile bir araya gelip daha nitelikli bir mücadele için çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, ikinci komisyon toplantısını da gerçekleştirdi.

Başkan Taban: "Doğal afet sadece deprem olarak algılanmasın"

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BURSA - Doğal afetlerle mücadelede şehrin tüm paydaşları ile bir araya gelip daha nitelikli bir mücadele için çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, ikinci komisyon toplantısını da gerçekleştirdi. Taban, doğal afeti sadece deprem olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi, AFAD Bursa İl Müdürlüğü, İnegöl Kent Konseyi ve Türk Kızılay İnegöl İlçe yetkilileri genişletilmiş toplantı ile ikinci oturumda yeniden bir araya geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Doğal afet dediğimiz zaman sadece bunu deprem olarak algılıyoruz. Ama bunu sadece deprem olarak algılamamak lazım. Görüyorsunuz iklim değişiklikleri var, heyelanlar var, kuraklık olabiliyor. Beraberinde nüfus popülasyonunda değişimler görülebiliyor, hızlı artışlar olabiliyor. Bunların hepsi aslında baktığınız zaman birer risk içeren ve beraberinde üzerinde çalışılması gereken alanlar. Bizlerde açıkçası bunların her bir başlığı ile ilgili eylem planlarımızın hazır olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bunların sadece kağıt üzerinde kalmasını arzu etmiyoruz" dedi.

Kriz anında neler yapılacağı ile ilgili her ailenin hazırlıklı olması gerektiğini ve ailelerin bu durumu konuşması gerektiğini ifade eden Başkan Taban, "Bugün baktığınız zaman teknolojik değişim dönüşüm diyoruz. Ama beraberinde siber saldırı gibi bir tehlikenin oluşabileceğini görmek ve bunlarla ilgili hazırlıklar yapmak lazım. Orman yangıları var, bunlar da bir risk. Önemli olan bu hazırlıkları gerçekleştirmek, beraberinde de buna hazır olmak. Gerçekten vatandaşların bilinçli olmasını sağlayabilmek, kurumlar olarak koordineli çalışmayı hazır hale getirebilmek. Kriz anında herkesin rolünü, görevini, neler yapması gerektiğini harfiyen biliyor olması ve beraberinde vatandaşımızın da kendi adına neler yapması gerektiğini biliyor olması lazım" diye konuştu.

Güzel bir plan çıkarıldığı takdirde Türkiye'ye örnek olabileceğini ifade eden Başkan Taban, "Tabi beraberinde uzun vadede ya da orta vadede istediğimiz şehirleşmede, kentsel dönüşüm, deprem öncesi yapıların sağlıklı, yaşanılabilir, güven veren binalar haline dönüşmesini istiyoruz. Burada amacımız ifade ettiğim gibi bu eylem planımızı ortaya koyup daha sonrasında da kağıt üzerinde kalmayacak şekilde de hazırlıklarını tamamlamak. İnegöl'ün faydasına olacak. Gerçekten burada güzel başlıklar ve güzel bir plan çıkartabilir uygulayabilirsek ülkemize de örnek olabileceğini düşünüyorum" şeklinde ifade etti.

Açıklama sonrası komisyon üyeleri basına kapalı toplantı düzenleyerek şehrin doğal afet eylem planını masaya yatırdı.

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Deprem, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Taban: 'Doğal afet sadece deprem olarak algılanmasın' - Son Dakika
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