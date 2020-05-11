Başkan Taban hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İsaören kırsal mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Eline makası alan başkan koyunları kırpmayı da ihmal etmedi.



Sanayi şehri unvanının yanında tarım alanında da söz sahibi bir ilçe olan İnegöl, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda da iddialı olduğunu belirten Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte İsaören kırsal mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Yerli ırk kıvırcık melezi koyunların kırpılma çalışmasında hayvan yetiştiricilerine yardım eden Milletvekili Gürel ve Başkan Taban, hayvancılıkla ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin de istişarelerde bulundu. Başkan eline aldığı makas ile koyunları kırpması büyük beğeni kazandı. - BURSA