Başkan Taban'ın Acı Günü
1 saat önce
İnegöl Belediye Başkanı Alter Taban'ın evinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kayınbabası Abidin Kazımlar, son yolculuğa uğurlandı.
İnegöl
Belediye Başkanı Alter Taban'ın evinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kayınbabası Abidin Kazımlar, son yolculuğa uğurlandı.
Bir süredir rahatsız olan Kazımlar, Kemalpaşa mahallesi Yeşil Bursa
caddesi üzerindeki ikametinde dün aniden fenalaşınca İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu öğrenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban soluğu İnegöl Devlet Hastanesinde aldı. Abidin Kazımlar yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Burhaniye
Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AK Parti Bursa eski Milletvekilleri Hüseyin Şahin
ve Sedat Kızılcıklı
, siyasi parti temsilcileri ve cemaat, Kazımlar ve Taban ailelerine taziyede bulundular. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:34 Kaynak: İHA
İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak
Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi