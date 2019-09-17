Başkan Taban miniklerle oyun oynadı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi'ne ait Beşinci Mevsim Kreşi'nde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 47 öğrenci ile başladı.



Yeni eğitim ve öğretim dönemiyle birlikte Beşinci Mevsim'de de eğitim başladı. İhtiyaç sahibi aileler, belediye personeli ve şehit-gazi yakınlarına sembolik ücretlerle hizmet veren kreşte bu dönem 47 öğrenci bulunuyor.



Belediye Başkanı Alper Taban, kreşi ziyaret etti. Taban, oyun odasındaki öğrenciler ve sınıfta eğitim görev öğrencilerle bir araya geldi. Miniklerle oyun oynayıp kreşle ilgili düşüncelerini soran Başkan Taban, binadaki tiyatro odası ve benzeri faaliyet odalarını da gezerek inceledi.



Belediyenin gücünün her alanda hissedildiğini dile getiren Alper Taban, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Beşinci Mevsim Kreşi, bu yıl 3'üncü yılına başladı. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bu dönem 3 sınıfımızda toplam 47 öğrencimiz var. Öğrencilerimize 3 öğretmen ve 2 görevlimizle hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak seçiliyor. Burada sadece ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, belediye personelimizin çocukları, şehit ve gazi yakınlarımıza hizmet veriyoruz. Kreş ücreti olarak da sembolik ücretler alınıyor. Kreşimizde sabah 08.00-12.00 öğleden sonra ise 13.00-17.00 saatleri arasında eğitim veriliyor" dedi. - BURSA