Başkan Taban üniversite öğrencilerinin taleplerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Taban üniversite öğrencilerinin taleplerini dinledi - Son Dakika

Başkan Taban üniversite öğrencilerinin taleplerini dinledi

6 saat önce

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle kampüs kantininde bir araya geldi.

Başkan Taban üniversite öğrencilerinin taleplerini dinledi, System.String[]

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle kampüs kantininde bir araya geldi.


Şehrin tüm dinamikleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, zaman zaman farklı organizasyonlarda farklı kesimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Taban, öğrencilerin İnegöl'e ilişkin fikir ve önerilerini dinledi.


İnegöl İşletme Fakültesi ve İnegöl Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bulunduğu buluşmada, Taban öğrencilerle şehir hakkında fikir alışverişinde bulundu. Taban, gençlere gelecekleriyle ilgili kariyer planlamaları konusunda tavsiyelerde de bulundu. - BURSA

Alper Taban, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
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