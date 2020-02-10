Başkan Tahir Büyükakın Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Tahir Büyükakın Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Başkan Tahir Büyükakın Türkiye'yi temsil edecek

6 saat önce

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa'da düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin İzleme Komitesi Toplantısına katılıyor.

Başkan Tahir Büyükakın Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa'da düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin İzleme Komitesi Toplantısına katılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10-13 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Metz kentinde yapılacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin(YBYK) İzleme Komitesi toplantısında Türkiye'yi temsil edecek. Başkan Büyükakın, YBYK Türkiye Denetim Eş Raportörlerinin "Türkiye Denetim Raporu" ile ilgili Denetim Komisyonu Toplantısında bir konuşma yapacak. Başkan Büyükakın bu konuşmanın yanı sıra, "Türkiye'de Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartının İzlenmesi" raporu üzerine de bir değerlendirme yapacak. Ulusal Heyet Başkanı olarak Türkiye'yi temsil edecek Başkan Büyükakın, bugün erken saatlerde Fransa'ya hareket etti.


Başkan Büyükakın, Çarşamba günü akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Türkiye, Kocaeli, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:21:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tahir Büyükakın Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]