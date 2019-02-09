Başkan Tahir Şahin'den Başka Partiden Aday Olacağı İddialarına Net Cevap
56 dakika önce
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmeyen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, başka partiden aday olmayacağını açıkladı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmeyen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, başka partiden aday olmayacağını açıkladı.
CHP'nin aday göstermediği Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in, başka partiden adaylık konusu gündeme geldi. Şahin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu iddiaları net bir dille yalanladı. Menemen Belediye Başkanı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu'na da sitem etti.
Kılıçdaroğlu'na sitem
Tahir Şahin, şöyle konuştu:
"Başkanlık yaptım dördüncü dönemin sonunda, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ufacık bir teşekkürü görmemek, duymamak, hem şahsımı hem Menemenli hemşehrilerimi derinden üzmüştür. 31 Mart 2019'da yapılacak olan genel seçimlerde, hiçbir siyasi partiden aday olmayacağını tüm kamuoyuna bildiririm. Yine görev yaptığım bu süre içerisinde, birlikte çalıştığım emekçi kardeşlerime ve Menemen'deki hemşehrilerime hakkım var ise helal olsun; sizlerde hakkınızı helal ediniz." - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:47 Kaynak: İHA
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