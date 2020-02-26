Başkan Tahmazoğlu 3 aylar ve Regaib kandilini kutladı - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesajında Regaib Kandili ve 3 ayların İslam alemine hayırlı olmasını diledi.



Başkan Tahmazoğlu, Regaib Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandil'ine ulaşmanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade ederken, toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcı Regaib Kandil'inin tüm İslam alemine hayır getirmesini temenni etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların üç aylar ve Regaib kandilini kutlayarak "Mübarek Regaip Kandili üç ayların başlangıcı. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan rahmetin bol bol yağdığı, insanların huzur ve mutluluğu bulduğu Ramazan ayı üç aylar içerisinde Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu bir ay. Bu aylar içerisinde çok güzel mübarek geceler var. Rabbim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmek, hakkıyla eda etmek nasip eylesin. Bu vesileyle Tüm hemşehrilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaip kandilini kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP