Son Dakika Haberleri: Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerin sevincine ortak oldu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerin sevincine ortak oldu

1 saat önce

Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerin sevincine ortak oldu, System.String[]
Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim zamanında tohumu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hasat zamanında da Mülk Mahallesi'nde biçerdövere binerek çiftçilerle birlikte hasat sevinci yaşadı.
Tahmazoğlu, çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden, şunları kaydetti:
"Dağıtmış olduğumuz buğdayların bire 600 verim vermesi bizi sevindirdi. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçilerimizde mutlu biz de mutluyuz. Ülkemizin tarım politikasına destek vermek ve verim artışını sağlamak gerçekten önemli. Biz de çiftçilerimize destek olmak amacıyla 4 bin ton arpa ve buğday, 7 bin ton gübre, 7 bin ton küçük-büyük baş hayvan yemi, 750 bin zeytin fidanı ve 150 bin fıstık fidanı olmak üzere toplamda 900 bin fidan dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçilerimizle yaptığımız istişarelerde hepsi son derece mutlu. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:48 Kaynak: AA
Gaziantep, Şahinbey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahta cinsi üzüm yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata satılıyor Silahını temizlerken kendisini vuran polis öldü Polis tabancasını temizlerken canından oldu Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:26:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerin sevincine ortak oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]