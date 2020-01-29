Başkan Tahmazoğlu esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Yaptığı çalışmalarla halkın takdirini toplayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Binevler ve Ordu Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Binevler ve Ordu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, esnafa işlerinde bol kazançlar diledi. Ziyaretleri sırasında karşılaşmış olduğu vatandaşlarla selamlaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.



"Vatandaşlarımız için çalışıyoruz"



Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette, yaşanabilir ve huzurlu bir Şahinbey için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Genç, yaşlı tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Nasıl daha iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Her türlü imkanı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehir adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz" dedi.



"Başkanımızdan memnunuz"



Şahinbey'de yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını kaydeden esnaflar ise, "Kendisini aramızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Daha önceleri görmediğimiz hizmetleri başkanımızın döneminde gördük. Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için ve Şahinbey'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP