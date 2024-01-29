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Şahinbey'de Başkan Tahmazoğlu ile yola devam - Son Dakika
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Şahinbey'de Başkan Tahmazoğlu ile yola devam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Şahinbey Belediyesi'ne mevcut Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nu yeniden aday gösterdi.

29.01.2024 - 14:20,  Güncelleme: 14:25
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2009 yılından bu yana Halka Hizmet Hakka Hizmet düsturu ile gecesini gündüzüne katarak çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katıldığı aday tanıtım toplantısına partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Tahmazoğlu İle yola Devam

"TÜM ADAYLARI TEBRİK EDERİM"

Yerel seçimlerde aday gösterilen isimlere başarı dileklerinde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Öncelikle tüm adaylarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Gaziantep geçtiğimiz yıl yaşanan büyük afete rağmen dünyanın önemli sanayi kentlerinden biri konumunda. Bu nedenle Gaziantep'i yönetecek isimlerin de Türkiye hedefleri ve Gaziantep hedeflerine uygun isimler olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Başkan Tahmazoğlu İle yola Devam

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflediği Büyük Türkiye yolunda projeleri ile ilerlemeye devam edeceğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile 15 yıldır, Güler yüzlü hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile çalıştığımız Şahinbey'imizde eğitim, kültür, spor ve yerel kalkınmada yeni projelerimizi arttırarak devam edeceğiz. Her alanda zirvede olacağız. Bu hedefe halkımızla birlikte koşacağız. 15 yıldır vatandaşımızla omuz omuza, gönül gönüle vererek birçok önemli projelere imza attık" dedi.

Şahinbey'de Başkan Tahmazoğlu ile yola devam

"GAZİANTEP'E YAKIŞAN BİR TABLO ORTAYA KOYACAĞIZ"

Yeni dönemde de Şahinbey'e yapmış oldukları projelere yenilerini ekleyeceklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Gaziantep'e yakışan bir tablo ortaya koyacağız. Bu güne kadar bizlere güvenen ve inananları asla mahcup etmedik, bundan sonrada etmeyeceğiz. Beni bu göreve bir kez daha layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, teşkilatımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.

Şahinbey\'de Başkan Tahmazoğlu ile yola devam
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: millet her yerde sövüyor bunlar hala hayal dünyasında :) Yanıtla 6 12

Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey, Belediye, Son Dakika

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