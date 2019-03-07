Son Dakika Haberleri: Başkan Tahmazoğlu, Kadınlar Gününü Kutladı

Başkan Tahmazoğlu, Kadınlar Gününü Kutladı

1 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini, isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını ifade etti.

Başkan Tahmazoğlu, Kadınlar Gününü Kutladı, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini, isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını ifade etti.

Başkan Tahmazoğlu, mesajında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınların toplumda layık olduğu saygınlığı kazanması, sorunlarının ve haklarının gündeme getirilerek olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Tahmazoğlu'nun mesajında, "Türk Kadını, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliğin vermiş olduğu kazanımlarla hak ettiği yerini almış, bu başarısını günümüzde de devam ettirmektedir. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü eşitlik, kalkınma ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" denildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

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