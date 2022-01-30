Başkan Tahmazoğlu karla mücadele ekiplerine baklava ikram etti - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışma yapan mesai arkadaşlarına baklava ve çay ikram etti.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tahmazoğlu vatandaşın mağdur olmaması için 600 kişi ve 300 iş makinasıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kar temizleme çalışmalarındaki ekiplere baklava ve çay ikram eden ve ekiplerin büyük gayretler içerisinde çalıştıklarını bildiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, zor şartlarda çalışıyorlar. Hem çöp konteynırlarının üzerine yağan karları hem de çöp konteynırlarının yanına bırakılan çöpleri tek tek elleriyle topluyor. Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla şehrimizi temiz ve yolları açık tutmak adına büyük bir gayret içerisindeler. Biz de arkadaşlarımıza baklava ve çay ikram ettik. Ekip arkadaşlarımızı da kolluyoruz, gözetiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun."