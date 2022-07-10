Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi - Son Dakika
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Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi

10.07.2022 16:07
Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Camii'nde vatandaşlar ile birlikte kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra kurban satış ve kesim yerlerini ziyaret ederek burada kurban almak ve kesmek için bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.

"Ekiplerimiz canla başla çalışıyor"

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Kurban Bayramının ilk günü Bayram Namazını vatandaşlarımızla birlikte kıldık. Kurban Bayramı gelmeden önce Şahinbey Belediyesi olarak her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşların Kurban ibadetini rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için kurban satış yerleri ve kesim yerleri hazırladık. Kesim yerlerinde hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarımızın kurbanlarını kesmelerini sağlıyoruz. Şahinbey Belediyemize bağlı Temizlik İşleri, Kültür Müdürlüğü, Zabıta ekiplerimiz ve diğer birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için canla başla çalışıyorlar. Bir sıkıntı olmadan her şey düzenli bir şekilde ilerliyor. Rabbim yaptığımız ibadetleri ve kurbanları kabul eylesin" dedi.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesiminde vatandaşların pis kokuya ve atıklardan kaynaklanacak olumsuzluklara meydan vermemek için kesim yerlerinde ve ilçenin genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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7'den 70'e herkes kent bayramlaşmasında kucaklaştı 7'den 70'e herkes kent bayramlaşmasında kucaklaştı Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı
Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı, Şahinbey, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi - Son Dakika
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