Son Dakika Haberleri: Başkan Tahmazoğlu: "Millet İşi Gönül İşi"

Başkan Tahmazoğlu: "Millet İşi Gönül İşi"

33 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosunu açıkladığı programa katıldı.

Başkan Tahmazoğlu:
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosunu açıkladığı programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şahinbey İlçesine 3'üncü kez belediye başkan adayı olarak gösterilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu için düzenlenen programa katıldı. Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde ve beldelerimizde kazanacağımız her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır" dedi.

"Emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceklerini belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin geleceği adına belirlemiş olduğu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu konuda Şahinbey Belediyesi olarak yıllardır göreve geldiğimiz günden bu yana yapmış olduğumuz projelerle vatandaş odaklı çalışmalar yaptık. Bu projelerimize yenisini katarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Aday tanıtım toplantısına, Gaziantep'ten yoğun katılım gerçekleşti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

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