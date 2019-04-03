Son Dakika Haberleri: Başkan Tahmazoğlu, Miraç Kandilini Vatandaşlarla Birlikte İdrak Etti

Başkan Tahmazoğlu, Miraç Kandilini Vatandaşlarla Birlikte İdrak Etti

18 dakika önce

Miraç Kandili nedeniyle Osmanlı Cami'ne akın eden vatandaşlarla birlikte namaz kılıp dua eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara Kuran-ı Kerim hediye edip, lokma tatlı ve lokum ikramında bulundu.

Başkan Tahmazoğlu, Miraç Kandilini Vatandaşlarla Birlikte İdrak Etti, System.String[]
Miraç Kandili nedeniyle Osmanlı Cami'ne akın eden vatandaşlarla birlikte namaz kılıp dua eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara Kuran-ı Kerim hediye edip, lokma tatlı ve lokum ikramında bulundu.

Başkan Tahmazoğlu Osmanlı Cami'nde ki organizasyonun ardından vatandaşın güvenliği için görev başında olan polisler ile tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik edip, görevlerinde başarılar diledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Kandili'ni vatandaşlarla birlikte idrak ettiklerini belirterek, "İçerisinde Miraç ve Berat Kandili gibi önemli günleri barındıran mübarek üç aylar içerisindeyiz. Rabbim bu gecelerin yüzü suyu hürmetine tüm inananların ve Müslümanların günahlarını affetsin. Yaptığımız ibadetleri kabul eylesin inşallah. Bir aydan daha kısa süre içerisinde Ramazan ayına gireceğiz. Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı olan bir ay. Rabbim hakkıyla eda edenlerden eylesin. Miraç Kandilimizi Osmanlı Camimizde vatandaşlarımız ile birlikte idrak ettik. Rabbim yaptığımız ibadetleri kabul eylesin inşallah" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:37 Kaynak: İHA

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