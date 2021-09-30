Üye Girişi
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

30.09.2021 16:14
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıttığı silajlık mısırın verdiği mahsulü çiftçilerle birlikte topladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıttığı silajlık mısırın verdiği mahsulü çiftçilerle birlikte topladı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere 25 ton silajlık mısır tohumu dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ve çiftçiler ile birlikte mısır hasadına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerden bereketli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl çiftçilerimize 25 ton silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız silajlık mısır tohumu ile çiftçilerimiz 7 bin 500 dekarlık alana mısır ekimi gerçekleştirdi. Ekilen alanlardan 40 bin ton verim alındı. Bu ekim, hayvan yetiştiricilerimize destek olacak ve hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılayacak. Buradan elde edilen gelirin çiftçimize katkısı 20 milyon TL olacak. Yapılan proje ile gurur duyuyoruz. Yeni yıl için gübre ve tohum desteği çalışmalarına başlıyoruz. Talepleri almaya başlıyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz."

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

Tahir Şahin, Hisarcık, Şahinbey, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı - Son Dakika


Son Dakika

Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü 16:17 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:11 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar 16:05 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı 15:30 Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor 14:28 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor

Son Dakika Haberleri
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:38 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
15:22 Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
16:19
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar         
16:10
Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
15:54
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:59
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:23:03. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement