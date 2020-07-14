Başkan Tahmazoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Tahmazoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Tahmazoğlu, mesajında 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ/PDY tarafından Türk Demokrasisine ve Milli İradeye karşı teşebbüs edilen alçak darbe girişiminin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kahraman milletimiz tarafından bertaraf edilişinin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla andığını ifade etti.


Mesajına, "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Selalaré diyerek başlayan Tahmazoğlu, "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi, Allah'ın izniyle, halkımızın topyekün sokaklara dökülmesi, sağduyulu kahraman polislerimizin üstün gayretleri, ordumuzun helal süt emmiş er- erbaş, komutanlarımız ve en önemlisi Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere erken seslenmesi ve dirayetiyle hain kalkışma planı başarısız olmuştur" ifadelerine yer verdi.


Hain gecede tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanlı yüreği ve inancı ile dikilen milletin günlerce sokakları, meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu hatırlatan Tahmazoğlu, mesajında "15 Temmuz, "günü, iradeye sahip çıkma günüdür" anlayışı ile Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları bir an boş bırakmayan aziz milletimizin ikinci bağımsızlık savaşıdır. Aziz vatanımızı ve devletimizi bu ihanet çetesi mensupları aracılığıyla, devletimizi teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz akşamı harekete geçenler, ertesi gün akşamı daha 24 saat olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Aziz milletimiz Ecdadımızın Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve Kurtuluş Savaşında ortaya koyduğu destansı mücadeleyle vatanın bağımsızlığı için şehadete yürüdü. O ecdadın 248 kahraman torunları da 15 Temmuz gecesi vatanın ve milletin bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan, hiç düşünmeden şehadet şerbetini içti. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:45 Kaynak: İHA

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