Son Dakika Haberleri: Başkan Tahmazoğlu'ndan Aa'ya Ziyaret

Başkan Tahmazoğlu'ndan Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

AK Parti tarafından yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Tahmazoğlu'ndan Aa'ya Ziyaret, System.String[]
AK Parti tarafından yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tahmazoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ilçe belediyelerinden biri olduklarını belirterek, "En fazla park ve konut yapan belediyeyiz. En büyük kentsel dönüşümü de biz gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hayata geçirdikleri ve yeni dönemde planladıkları projeler hakkında da bilgiler veren Tahmazoğlu, yıllardır sürdürdükleri gönül belediyeciliğinin yeni dönemde ivme kazanacağını sözlerine ekledi.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Canbulatel de çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey, AK Parti, Gaziantep, Güncel
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