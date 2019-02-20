Başkan Tahmazoğlu'ndan Aa'ya Ziyaret
1 saat önce
AK Parti tarafından yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
AK Parti
tarafından yeniden Şahinbey
Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Tahmazoğlu
, Anadolu Ajansı
(AA) Gaziantep
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Tahmazoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin en büyük ilçe belediyelerinden biri olduklarını belirterek, "En fazla park ve konut yapan belediyeyiz. En büyük kentsel dönüşümü de biz gerçekleştiriyoruz." dedi.
Hayata geçirdikleri ve yeni dönemde planladıkları projeler hakkında da bilgiler veren Tahmazoğlu, yıllardır sürdürdükleri gönül belediyeciliğinin yeni dönemde ivme kazanacağını sözlerine ekledi.
AA Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Canbulatel
de çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:45 Kaynak: AA
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