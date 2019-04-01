Başkan Tahmazoğlu'ndan Kandil Kutlaması
32 dakika önce
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Kandili'nin İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olduğunu belirtti.
Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Kandili
'nin İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olduğunu belirtti.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Miraç gecesi sevgili Peygamberimizin, bir gece Mescid-i Haram'dan, Yüce Allah'ın bir kısım ayetlerinin gösterilmesi için, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa
'ya götürülmesi, oradan da zaman ve mekan unsurlarının aşıldığı bir makama ulaştırılması olayının cereyan ettiği gecedir. Kandil olarak adlandırılan geceler, ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır. Bu geceler, kendimizi ve yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla, Miraç Kandili de bu anlayışla değerlendirilmeli, anlam ve ruhuna uygun olarak, toplumsal huzur ve barışı sağlamaya yönelik gayretler sürekli artırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:52 Kaynak: İHA
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