Başkan Tahmazoğlu'ndan yeni çiftlere Umre müjdesi

Başkan Tahmazoğlu'ndan yeni çiftlere Umre müjdesiGAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 196 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni evlenen çiftlere bir müjde daha vererek her ay bir çifti Umre'ye göndereceğini ifade etti.Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı Evlilik Okulu Projesini Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü , İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütüyor. Şahinbey Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik , Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı."Hayata Olumlu Bakmak Gerek"Evlilik Okulu'nun birçok çiftin hayatını değiştirdiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Evlilik Okulumuz da şuana kadar 26.047 kişiye eğitim aldı. Bu çok güzel bir olay. Biliyorsunuz her şeyin başı eğitim ve dinimizin ilk emri de OKU. Evlilik insan hayatında çok önemli bir nokta. Aslında eşler insanı ya cennete, ya da cehenneme götürüyor. Çünkü bir insanın evlilik hayatı gerçekten iyiyse, insan dünyada cenneti yaşar. Evlilik hayatı kötüyse hiç ahirete gitmeye gerek yok bu dünyada cehennemi yaşarsın, bu nedenle hayatımızı cennet yapmanın yolu iyi bir evlilik hayatından geçiyor. Güzel gören güzel düşünür ve hayattan lezzet alır. Aslında bunu hayatımızda da uygulayabilirsek ve her şeye olumlu tarafından baksak kendimizde mutlu oluruz karşı tarafı da mutlu etmiş oluruz. Dünya hayatı zaten çok kısa ve bir an gibi geçiyor. Bu nedenle bulunduğumuz anı ve günü güzel geçirirsek ondan sonra hayat güzel geçmiş olacak" dedi.Umre müjdesiEvlilik Okulu eğitimine katılan ve yeni evlenen bir çifti her ay Umre'ye göndereceklerinin müjdesini veren Tahmazoğlu, "Biliyorsunuz yeni evlenen çiftlerimize çamaşır makinası hediye ediyoruz. Ancak, çiftlerimize bir sürprizimiz daha olsun ve evlenecek olan bir çiftimizi sertifika törenimizde kurayla Umre'ye gönderelim. Bildiğiniz gibi ortaokul ve lise öğrencilerimize kitap dağıtıyoruz ve dağıttığımız kitaplardan sınava tabi tutup, okulun birinci, ikinci ve üçüncülerini ödüllendiriyoruz. Daha önce öğrencilerimizi Konya 'ya gönderdik. Bunun yanı sıra eşofman takımı, bisiklet gibi hediyeler verdik. Ama öğrencilerimize bu ay ki ödülümüz Şubat tatilinde onları Umreye göndermek. Bu konuda sınavımızı yaptık ve Şubat tatilinde 164 öğrencimizi Umre'ye göndereceğiz. Bu uygulamayı üç yıldan buyana yapıyoruz. Evlilik Okuluna katılan ve yeni evlenen çiftlerimizden bir çiftimizi kurayla Umreye gönderelim dedik. Ancak, bu çiftlerimizden de salonda bulunanlardan biri olacak" ifadelerini kullandı.Başkan Mehmet Tahmazoğlu 176 kişilik yeni evlenen çift listesinden bir çifti belirlemek için 0'dan 9'a kadar yazdığı kağıtlardan birini salonda bulunan bir çocuğa, iki kağıdı ise Müftülere çektirerek Umreye gidecek olan çiftleri belirlenmiş oldu."İyilik ve Güzellik Dileyin"Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, hayata pozitif bakılması gerektiğini belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Yaptıkları tüm çalışmalar Gaziantep'imize bir nefes aldırmak ve pozitif bir hava kazandırmak için. Bunu da çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Allah sizi biriyle karşılaştırıp birinin kapsını çaldırıp elinizi boş döndürmediyse Canap-ı Hakk'ın takdiridir. Evlilik olayı tamamen takdiri ilahidir. Kaderini seven yoluna devam eder ve hayatını mutlu kılar. Kaderini sevmeyen karşılaştığı her zorlukta alın yazım buymuş der. Allah'ın iradesi kulun iradesine nazırdır. Allah'tan İyilik ve güzellik dilersek bizlere onu verir. Ancak kötü tablolar çizersek onlarla karşılaşırız. Hayatımızda pozitif düşünüp sevgi ve birlikten yana olalım" şeklinde konuştu.Umre heyecanını yaşadılarKurada çıkan 68 sıra numaralı çiftlerden Fatma Aydın , kurada isimlerinin çıkmasından dolayı oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Umre için dua ediyordum. İsmim kurada çıktı. Çok heyecanlıyım. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Fatma Aydın'ın eşi Cuma Aydın ise Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Ben aslen Muş 'luyum ve buraya evlendiğim için geldim. Kariyerimde eşim vardı. Şimdide Umre çıktı. Çok Mutluyum. Gaziantep bana çok iyi geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.