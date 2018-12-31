Başkan Tahmazoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı
1 saat önce
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2019 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik, dayanışma duygularının hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.
Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, 2019 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik, dayanışma duygularının hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.
2018 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek, yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Geride bıraktığımız 2018 yılında zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak, hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Şahinbey'i daha modern ve daha çağdaş bir kent konumuna dönüştürebilme adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. İlçemizi geleceğe hazırlama yolunda, hizmet süremiz boyunca hayata geçirdiğimiz çalışmalara gösterdiğiniz anlayış ve hoşgörüden dolayı siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. 2019 yılında Şahinbey'imizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek günlerin, şehrimize ve ilçemize geçmiş günlerden daha hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:15 Kaynak: İHA
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