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Başkan Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya geldi

22 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mehmet Erdemoğlu İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Başkan Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mehmet Erdemoğlu İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.


Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında Dumlupınar Mahallesi'ndeki Mehmet Erdemoğlu İlkokulu öğrencilerini Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hem öğrenciler hem de öğretmenlerle sohbet etti.


"Eğitime önem veriyoruz"


2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerden derslerine daha fazla çalışmalarını isteyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Hayatta başarılı olmak istiyorsanız mutlaka azimle ve kararlılıkla çok çalışmak zorundasınız. Okul sürecinde kendinizi iyi geliştirmelisiniz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın daha çok çalışarak geleceğin Türkiye'sini oluşturmak anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. İlkokul ve anasınıfı öğrencilerimize beslenme kabı ve boyama kitabı, ortaokul ve lise öğrencilerimize bisiklet ve spor ayakkabısı hediye ettik. Şahinbey Belediyesi olarak eğitime destek verip, 4 okul yaptırıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze devrettik. Öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek için her ay kitap dağıtıp düzenlediğimiz sınavlarla onları Umreye ve Bosna Hersek'e götürdük. Onların başarılı olması için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Öğrencilerimizin Başarılı olabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Dumlupınar, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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