Başkan Tahmazoğlu, Personeli ile Bir Araya Geldi

Her ay düzenli olarak personelleriyle bir araya gelip toplantı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından personeliyle ilk toplantısını gerçekleştirip yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın üçüncü kez kendilerini Belediye Başkanlığını layık gördüğünü yeni projelerle vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "31 Mart'ta bir yerel seçim geçirdik ve Rabbimize hamd olsun hem Gaziantep genelinde hem de Şahinbey'de güzel neticeler aldık. Üçüncü dönem için milletimiz bize vize verdi. Bu anlamda mesuliyetimiz biraz daha arttı. Seçime ilk girdiğimiz 2009 yılında yüzde 52 gibi net bir sonuçla belediye başkanlığını kazanmıştık. 2014 yılında ise oyumuzu 3 puan arttırarak yüzde 55 gibi bir oy oranı ile ikinci kez belediye başkanlığına seçilmiştik. Şimdi ise yüzde 60'ın üzerine çıktık ve oyumuzu 5 puan daha arttırdık. Demek ki milletimiz yapılan çalışmaları beğeniyor ve desteğini arttırarak, bizi yeniden seçti. Böylece omzumuzdaki yük daha da artmış oldu. Milletimiz verdiği destekle yapılan tüm çalışmaları beğendiğini ifade etti. Bunda hepinizin katkısı büyük. Biz geniş bir aileyiz ve yapılan çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Bu anlamda başkan yardımcılarımızdan, müdürlerimize ve personellerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi."Her gün kendimizi geliştireceğiz"Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 10 yıllık dönem içerisinde çok önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Yeni dönemde heyecanımızı kaybetmeyeceğiz, yeni dönemde daha iyi ne yapabiliriz diyerek düşüneceğiz. Herkesin kendisini geliştirmesi gerekiyor. Rutin devam edeyim dersen bitersin. Durmak geriye gitmek demektir zaten. Bu nedenle her gün kendimizi geliştireceğiz. Miletlimiz bize yüzde 60 oy vererek, sizden yeni şeyler bekliyorum demek istedi. Bana da bu konuda 'Yeni dönemde çılgın projeniz nedir' diyenler çok oldu. Şuana kadar yaptığımız her şey aslında birer çılgın projeydi. Kentsel dönüşüm de şuanda Türkiye 'de bir numarayız. Konut yapımı dedik bu konuda da en üst sıralardayız. Türkiye'de bir numara olan Sanayi sitesini yaptık. 606 tane park yaptık ve bunlardan birisi 1 milyon 700 bin m2 alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Millet Bahçesini Şahinbey'e kazandırdık. Bunların yanında 189 tane sosyal tesis yaptık. Sosyal belediyecilik dedik ve bununla da ilgili doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanında olduk. Hoş Geldin Bebek Projesiyle başladık ve şuana kadar 103.000 bebeği evinde ziyaret ederek hediyeler verdik. Sosyal tesislerimizde ve Gençlik Merkezlerimizde 500.000'in üzerinde vatandaşımıza kurslar verdik. Spor tesisleri, halı sahalar ve yüzme havuzları yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Askere giden Mehmetçiklerimize hediye verip, 79.000 öğrencimizi uçakla Çanakkale 'ye götürerek, ecdadıyla buluşturduk. İnşallah yeni dönemde vatandaşlarımızı da Çanakkale'ye götüreceğiz" dedi.