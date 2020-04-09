Başkan Tahmazoğlu, Polis Teşkilatının 175. yılını kutladı - Son Dakika

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Türk Polisi'nin gücünü halktan ve kanunlardan aldığını belirten Tahmazoğlu, polislerin her zaman fedakarca çalıştıklarını söyledi.



Polis teşkilatının ülkenin huzur ve güvenini sağladığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmenin yanı sıra, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında da büyük rol üstlenmektedir. Kamu düzenini koruyan kanunların uygulanmasında emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Bilinmelidir ki demokrasinin yaşaması, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür" dedi.



"Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını vererek görevlerini yerine getirmiş, bundan dolayı da toplumumuzun güven ve takdirini kazanmıştır" diyen Tahmazoğlu, "Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimize, halkımız da her zaman destek olmuş, onlara minnettar kalmışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Şahinbey'de 3 modern polis merkezi kuruldu"



Şahinbey Belediyesi, 47 yıldır hizmet veren Düztepe Polis Merkezi'ni kentsel dönüşüm ve yol genişletme çalışmaları kapsamında yıkarak yerine geniş ve modern bir görünüme sahip Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'ni inşa etti. Karataş mevkiine Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezini polislerin hizmetine sunup onların daha modern bir ortamda görev yapmalarını sağladı. Şahinbey Belediyesi son olarak Yeşilvadi Polis Merkezi'ni yaparak emniyet müdürlüğüne devretti. - GAZİANTEP