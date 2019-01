Başkan Tahmazoğlu Projelerine Devam Edecek

Göreve geldiği günden bu yana bir çok projeye imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu , üçüncü döneminde de yeni projeler üretmeye devam edecek.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu başlattığı Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi ile 79 bin öğrenciyi uçakla günü birlik olarak Çanakkale 'ye giderek ecdat için dua edip vatan toprakları için verilen destansı mücadeleyi yerinde görme imkanı buldular. Birçok öğrencinin ilkleri yaşadığı ziyarette öğrenciler vatan, bayrak ve millet sevgisini hem anlayıp hem de yaşadı.Eğitime destekŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'deki anaokulu ve ilkokul öğrencilerine 117 bin adet beslenme kabının yanı sıra 105 bin 800 öğrenciye boyama seti dağıttı. Başkan Tahmazoğlu, ayrıca sağlıklı bir nesil için karne hediyesi olarak tüm öğrencilere spor ayakkabı, tişört, voleybol basketbol ve futbol topları dağıttı. Öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim görmeleri ve spor yapabilmeleri için okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra 181 tane halı saha ve basketbol sahası yapıtı.2 milyon 500 bin adet kitap dağıttık Şahinbey Belediyesi öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için her ay düzenli olarak kitap dağıtımı gerçekleştiriyor, bugüne kadar 2 milyon 500 bin adet kitap dağıtarak her evin bir kütüphane haline gelmesini sağladı.360 öğrenci umreye gönderildiŞahinbey Belediyesi, 2017 yılında başlattığı proje kapsamında Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Siyer-i Nebi" kitabından sınava girerek okullarında birinci olan 48 öğrenciyi Umre 'ye göndermişti. Projeyi genişleterek devam ettiren Şahinbey Belediyesi 2018 yılında öğrencileri İslam İlmihali kitabından sınava tabi tutarak 147 öğrenciyi kutsal topraklara gönderdikten sonra bu yıl da öğrencileri 40 Hadis 40 Yorum kitabından sınava tabi tutarak, okullarında 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 164 öğrenciyi daha umreye uğurladı. Şahinbey Belediyesi böylece, üç yılda 360 öğrenciyi Umreye göndermiş oldu.Sıcak çorba ve yemek ikramıŞahinbey Belediyesi, günün erken saatlerinde işlerine başlayan vatandaşların ve öğrencilerin içlerini 15 ayrı noktada yaptığı çorba ikramıyla ısıtıyor. Daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtımını 15 noktaya çıkaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabahın erken saatlerinde işine ve okuluna giden öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Sadece bununla da sınırlı kalmayan Şahinbey Belediyesi her gün binlerce vatandaşın evlerine sıcak yemek girmesini sağlıyor.Sosyal marketParanın değil sadece duanın geçtiği sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaş gönüllerince alış veriş yaparak, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Şahinbey Belediyesi bünyesinde bulunan markette, et ve süt ürünleri, kıyafet, ayakkabı, gıda ürünleri, temizlik maddeleri kahvaltılık ürünlerden kuru gıda ürünlerine kadar ailelerin ihtiyaç duyabileceği her şey bulunuyor. - GAZİANTEP