Son Dakika Haberleri: Başkan Tahmazoğlu "Vatandaşımızın Hizmetkarıyız"

Başkan Tahmazoğlu "Vatandaşımızın Hizmetkarıyız"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu yeniden başkan adayı olarak göstermesinin ardından dev proje çalışmalarına hız verdi.

Başkan Tahmazoğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu yeniden başkan adayı olarak göstermesinin ardından dev proje çalışmalarına hız verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentsel dönüşüm, yol çalışmaları, konut, eğitim ve sosyal projeler yürüten belediye diğer yandan da yeni projeler üretiyor.

Vatandaşımız için çalışıyoruz

Göreve geldiği günden itibaren bir çok projeye imza atan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda vatandaşımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği ilk günkü aşk ve şevkle çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günde olduğu gibi bugünde belediyecilik anlayışında çığır açmaya devam edeceğiz. Vatandaşı ayağına getiren değil vatandaşın ayağına hizmet götüren belediye olarak, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarında vatandaşımızın rahatı ve ferahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey, Güncel
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