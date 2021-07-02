Üye Girişi
Başkan Takva genel kurula başkanlık etti - Son Dakika

Başkan Takva genel kurula başkanlık etti

02.07.2021 13:56
Başkan Takva genel kurula başkanlık etti, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısında genel kurul başkanlığı yaptı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısında genel kurul başkanlığı yaptı.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Odaları, TOBB Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Borsaları ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda/borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantının genel kurul başkanlığını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'ın ekonomik sorunlarını ve taleplerini Bakan Lütfi Elvan'a iletti. Takva, ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı sıfatıyla Türkiye geneli ticaret ve sanayi odalarının taleplerini de Bakan Elvan'a aktararak, destek talebinde bulundu.

Başkan Necdet Takva, genel kurulda Van'ın sorunları ve taleplerini şöyle sıraladı:

"Pandemi döneminde kullanılan kredilerin geri ödeme sürelerinin yeniden planlanarak ekstra faiz işletilmeden daha geniş bir zamana yayılması ve mevcut faiz oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Reel ekonominin başat sektörleri olan inşaat, otomotiv, sanayi, tarım-hayvancılık, genel imalat, turizm ve hizmet sektörü ve diğer bağlantılı sektörleri ayakta tutmak ve yeni girişimleri desteklemek adına düşük faizli kredi imkanı sağlanmalıdır. Finansmana erişimde finans kuruluşları tarafından talep edilen ipotekler düşük ekspertiz değerlendirmeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bununla beraber birçok banka, bölge dışında teminat talep etmektedir. Kalkınma ajanslarının kurumsal kapasitesi ve bölgelerini tanıyan, değerlendiren bir boyuta ulaşmış olmaları nedeniyle ekspertiz değerlendirmelerinde yetkilendirilmesi önem arz etmektedir. Bölgelerin gelişmişlik farkları realist bir perspektifle ele alınmalıdır. Bu hususta yerel yeteneklerin haritalandırılarak daha gerçekçi bir yaklaşımla ele alınması bu durumun minimize edilmesini sağlayacaktır. Tarımsal potansiyeli olan tüm illerde hazine arazilerinin değerlendirilmesi ve ekim alanının genişletilmesi üretimi destekleyecek ve tarımsal ithalat miktarını düşürecektir. Gümrük kapıları devletimizin öngörüleri ve birliğimizin destekleri ile son yıllarda modern hale getirilmiştir. Ancak pandemi ile birlikte sınır kapıları üzerinden oluşturulan algılar kapıların kapatılmasına neden olmuştur. Halen kapalı durumda olan gümrük kapılarının karşılıklı olarak bir an önce açılması gerekmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin karar verici mekanizmalar üzerindeki etkisi ve söz sahipliği özetle TOBB'un vizyonel yapısı bizlerinde varoluş sebebidir. Odalarımızda bir misyon üstlenmiş ve eşgüdümlü bir çalışma içerinde hareket etmektedir. Bu doğrultuda karar verici mekanizmaların ve ülkenin yönetsel otoritelerinin odalarımızı yerel ve ulusal anlamda öncelemesi gerekmektedir" dedi.

Başkan Takva, toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci seçilen Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını hediye etti. - VAN

Başkan Takva genel kurula başkanlık etti
Başkan Takva genel kurula başkanlık etti
Başkan Takva genel kurula başkanlık etti
Başkan Takva genel kurula başkanlık etti
Başkan Takva genel kurula başkanlık etti
Başkan Takva genel kurula başkanlık etti
Başkan Takva genel kurula başkanlık etti

Maliye Bakanı, Türkiye, Takva, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Takva genel kurula başkanlık etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi 14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi 14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı 14:28 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası 14:24 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor 14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor
Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler 13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:05 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı         
15:08
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır         
14:34
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda         
14:25
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı         
14:02
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:14:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Takva genel kurula başkanlık etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement