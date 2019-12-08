Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kentlerin markalarıyla kent olduklarını belirterek, "Eğer markaları olmazsa, o zaman bir büyükşehirden, bir şehirden bahsetmek mümkün değil" dedi.



Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Weltew Home Mobilyanın şube açılışına katıldı. Burada konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, önemli bir marka olan Weltew Home Mobilyanın, Van'a kazandırılmasında emeği olan Harun Sevimli ve ortaklarını tebrik etti. Kentlerin markalarla kent olduğunu söyleyen Takva, marka olmayan şehirlerde bir şehirden bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti. Başkan Takva, "Bizler Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak şunu söylüyoruz. Kent, markalarıyla kenttir. Eğer markaları olmazsa o zaman bir büyükşehirden, bir şehirden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla yaklaşık 23 yıldır ülkemizde üretici ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren Weltew markasının ilimizde olması, Van'ın marka değerine de değer katacaktır. Bu inançla yatırım yapan, risk alan ve şubesini Van'da oluşturan genç girişimci kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.



"Maaş üretenlerin sayısını artırmamız lazım"



Vergi verenlerin sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Takva, "Bizim maaş üretenlerin sayısını artırmamız lazım. İlimizde yaş ortalaması 21'dir. ve 21 yaş ortalaması olan şehrimizdeki işsizlik oranı, ülke ortalamasının 3 katı üzerinde. Dolayısıyla bizim özellikle genç insanlarımıza hizmet alanı başta olmak üzere üretim alanında da yeni istihdam alanları açmamız gerekiyor. İnşallah Harun ve ortakları ilimizde iyi bir ivme yakalayacaktır. Bu ivmeyle İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan gibi bölgelerde Weltew'in ihracat potansiyelini artırıcı ülkeler olur. Bu anlamda Nuh kardeşimizden de sözünü alacağız. Weltew'in bir imalathanesini Van'da açacak. Organize Sanayi Bölgemizde biz kendisine yer vereceğiz, o da gelip fabrikasını kuracak. Şehrimiz mobilya sektörü açısından oldukça hareketli bir şehir. Weltew'de bu konuda bir öz eleştiri yaptı ve geç kaldıklarını söyledi. Umuyor ve diliyorum ki bu geç kalmışlıklarını yeni yatırımlar yaparak, şube açarak değil, bir üretim bandını burada hayata geçirerek geliştirirler" diye konuştu.



Weltew Mobilya Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Akın Can, açılışa katılım sağlayan Van TSO Başkanı Necdet Takva'ya teşekkür ederek, Weltew Home hakkında bilgiler verdi.



Yapılan konuşmaların ardından, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Weltew Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Balcı, Weltew Mobilya Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Akın Can, Weltew Van Şubesi Başkanı Harun Sevimli ile davetlilerin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kurdele kesimi sonrası Van TSO Başkanı Takva, Weltew Van Şubesi Başkanı Harun Sevimli ve ortaklarına, ilk kez Van TSO tarafından hayata geçirilen 'İşyeri Açma Sertifikası'nı takdim etti. - VAN