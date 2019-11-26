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Son Dakika Güncel Başkan 'tan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü - Son Dakika

Başkan 'tan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u konuk etti.

Başkan 'tan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u konuk etti. Ziyarette Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, geçtiğimiz yaz Sarıgöl'de gerçekleştirilen asfalt çalışmaları nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.


Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Başkan Yardımcısı Hamza İlhan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Ziyarette konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, geçtiğimiz yaz Sarıgöl'de gerçekleştirilen asfalt çalışmaları nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Başkan Selçuk, "Mevsimin sonunda olmasına rağmen gayet iyi oldu. Memnuniyet iyi, olumlu dönüşler alıyoruz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Geçtiğimiz 2 ay içerisinde kendi ekiplerimizle ve araçlarımızla il genelinde 360 kilometre asfalt yaptık. Geçtiğimiz sene bu noktada hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şükür karşılığını gördük. İl genelinde 360 kilometreyi buldu, 40 kilometresi de Sarıgöl'de. Emeği geçenlere, destek verenlere teşekkür ediyoruz. Seneye inşallah daha güzel haberlerle karşınıza çıkacağız" diye konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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