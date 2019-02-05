Başkan Tanfer: "Hakem Yankaya ve Mhk'yı Kınıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un süper lig maçlarında hakemler tarafından haksızlığa uğratılmasına bir tepkide Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den geldi.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un süper lig maçlarında hakemler tarafından haksızlığa uğratılmasına bir tepkide Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den geldi.



Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Şehrimizin gözbebeği olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı yapılan bu haksızlıklara karşı Kent Konseyi olarak takımımızın her zaman yanındayız" dedi.



Büyük başarılarla 3 yıl üst üste şampiyon olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un aleyhine aynı hatalara meydan veren hakemleri şiddetle kınadığını dile getiren Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurumspor'un sahipsiz olmadığını hakkını tüm mecralarda sonuna kadar aranacağını belirtti.



Erzurumspor sadece Erzurum'un değil tüm doğu illerinin takımı olduğuna vurgu yapan Tanfer, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Rizespor arasında oynanan müsabakada yaşanan hakem hataları sebebiyle Futbol Federasyonunu, Merkez Hakem Kurulunu ve hakem Özgür Yankaya'yı şiddetle kınıyoruz. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren spor kulüplerimizin karşı karşıya kaldığı yanlı tutumların Türk Sporunun önünde ki en büyük engeldir" diye konuştu.



Başkan Tanfer sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu şehrin kaderiyle kimse oynayamaz. Yönetimimiz ve Teknik Direktörümüzün haklı isyanına sonuna kadar destek veriyoruz. Şehrimizin gözbebeği olan Erzurumspor'un sahipsiz olmadığının bilinmesini istiyoruz. Buz gibi soğuklara rağmen hiçbir Anadolu kulübünde olmayan taraftar sayısı ile stadı hınca hınç dolduran taraftarımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu takımımıza karşı tutunmuş olduğu tavrı iyi niyetli görmediğimizin bilinmesini istiyoruz. Erzurum tarihin hiç bir döneminde haksızlığa boyun eğmedi eğmeyecektir. Erzurum Kent Konseyi olarak Şehrimizin gözbebeği olan Erzurumspor'un sonuna kadar yanındayız. Tüm Erzurumlu STK'ları ve siyasileri şehrimizin takımı Erzurumspor'a sahip çıkmaya davet ediyorum." - ERZURUM

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