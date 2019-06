Başkan Tanglay, belediyenin çalışmalarını anlattı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye tarafından yapımı devam eden çalışmalarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Bitlis'te belediye tarafından gerçekleştirilen altyapı, üst yapı ve sosyal belediyecilikle ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Belediye Başkanı Tanğlay, görev süresi boyunca Bitlis'te hedefledikleri çalışmaları sonuca erdireceklerini söyledi. Tanğlay, Beş Minare Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bitlis Belediyesi olarak görevi devraldığımız günden bu yana hem altyapıda hem üst yapıda hem de sosyal belediyecilik alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOKİ 3'ncü etapta yeni bir kanalizasyon çalışması yapıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş kanalizasyon problemi vardı. Arkadaşlar projelerini hazırlayarak, çalışmayı başlattılar. 10 güne kadar inşallah buranın da üstünü kapatarak, bu problemi de çözmüş olacağız" dedi.



"Kanalizasyon çalışması yüzde 51, içme suyu ise yüzde 58 tamamlandı"



Kanalizasyon, altyapı ve içme suyu çalışmasında gelinen son aşama hakkında bilgi veren Tanğlay, şunu söyledi:



"Bitlis genelinde şu an itibarıyla kanalizasyon çalışmasında yüzde 51, içme suyunda ise yüzde 58 çalışmamız tamamlamış durumda. Bunu kilometre bazında ele aldığımızda, 51 kilometre şu an içme suyu hattını, 40 kilometrede kanalizasyon hattını çektik. Yüklenici firmamız şu anda Bitlis merkezde 12 ekip ile çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı çok rahatsız etmeden bir an önce bu işleri bitirmek istiyoruz. Büyük ihtimalle sene sonuna kadar altyapıdaki problemlerimizi çözeceğiz. Özellikle ana arterlerdeki kanalizasyon ve içme suyu hatlarını bitireceğiz. Onun akabinde üst geçit çalışmalarımıza başlayacağız."



"15 kursumuzu aynı anda başlatıyoruz"



Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalara da değinen Belediye Başkanı Tanğlay, 15 farklı kursu faaliyete geçireceklerini belirtti. Tanğlay, "Çalışmalarımızı bitirdiğimiz mahallelerde ve ana arterlerdeki yollarda asfaltlama çalışmasını sürdürüyoruz. Mahallelerdeki parke çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Altınkalbur dediğimiz mekan ile ilgili projemiz var. Orayı mesire alanına çeviriyoruz. Çalışmalarımızı başlattık. Projelerimiz arasında bu saydıklarımızın hepsi vardı. Ama pazartesi gününden itibaren 15 kursumuzu başlatıyoruz. Dil kursları ve spor faaliyetleri de bunun içerisinde yer alıyor. Söz verdiklerimizi bir bir faaliyete sokuyoruz. Yönetimi aldığımız günden bu yana çok güzel bir temizlik çalışmasını başlattık. Temizliğe çok önem veriyoruz. Kurduğumuz WhatsApp hattında vatandaşlarımız rahat bir şekilde bize ulaşıyor. Yaşanan problemlere ekiplerimiz müdahale ediyor. Biz ne kadar temizlersek temizleyelim, çöp bitmiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha duyarlı olmasını arzuluyoruz. Vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Parkların korunması ve güvenliği için birer eleman görevlendireceğiz"



Kentteki tüm parklarda yenileme ve onarım çalışmasını başlattıklarını, bu aydan itibaren parkların korunması ve güvenliği için eleman görevlendireceklerini belirten Tanğlay, Bitlis'i adeta şantiye haline dönüştürdüklerini vurguladı. Tanğlay, "Bütün parklarımızda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kentin temiz tutulabilmesi için vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyacımız var. Parklarda bulunan malzemeler belediyenin değil, halkımızındır. Vatandaşların sahip çıkması gerekiyor. İnsanların, bunları belediyesinin malı olarak görmesini istemiyoruz, biraz da kendi malları olarak görmelerini istiyoruz. Bu aydan itibaren parklarda birer tane eleman bırakacağız. Şu anda 3 mahallemizde doğalgaz bitmiş durumdadır. Yükseliş, Atatürk ve Taş mahallelerinin bir kısmında çalışmalar sürüyor. Bitlis şu an bir şantiye alanına dönmüş durumda. Çok şükür her tarafta çalışmamız var. Seçim üzerinde Zeydan Mahallesi'nde verdiğimiz bir köprü sözü yerine iki tane köprü yaptık. İnşallah 15 güne kadar burası da bitirilerek vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.



"Altınkalbur mesire yeri oluyor"



Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 700 yıllı aşkın tarihi Altunkalbur havuzunun mesire alanına çevrilerek, halkın hizmetine sunulacağı müjdesini verdi. Zeydan ve Muştakbaba mahallelerinin suyundan faydalandığı Altunkalbur havuzu için belediye çalışmalara başladı. Daha önce kendi haline terk edilen havuz, madde bağımlıları ve alkol kullanıcıların mekanı haline gelmişti. Belediyeyi devraldıktan bu yana hem kanalizasyon hem içme suyu hem de sosyal belediyecilik alanında geniş kapsamlı çalışma başlatan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, tepkilere neden olan tarihi havuzun güzel bir görünüme kavuşturup, etrafında mesire alanını oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. En kısa sürede burayı ailelerin rahat edeceği bir mesire alanına çevireceklerini dile getiren Tanğlay, artık burada madde bağımlıların mekanı değil, ailelerin gelip vakit geçirebileceği otantik bir mekana dönüşeceğini söyledi. Tanğlay, "Altunkalbur havuzunu Bitlis'te bilmeyen yoktur. Buz gibi suyuyla meşhur bir yerdir. Maalesef bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale gelmişti. Burası için bir proje yaptık. Şu an havuzu temizledik. Suyun içerisinde bulunan yosunları temizledik. Çevre düzenlemesine hemen başlıyoruz. Büyük havuzun altında küçük havuzlardan oluşan bentler yapacağız. Suyun bentlerden aktığı güzel bir şelale, etrafında oturulacak güzel parklar yapacağız. Hemşehrilerimiz aileleriyle birlikte buraya gelerek vakit geçirebilecekleri bir alan olacaktır. Bunu 15-20 gün içerisinde tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - BİTLİS

