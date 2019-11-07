Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay, çarşı esnafını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Tanğlay, çarşı esnafını ziyaret etti

Başkan Tanğlay, çarşı esnafını ziyaret etti

7 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek imkanlar dahilinde yardımcı oluyor.

Başkan Tanğlay, çarşı esnafını ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek imkanlar dahilinde yardımcı oluyor.


Kentte devam eden 3. etap sokak sağlıklaştırılması çalışmalarının yapıldığı sokaktaki esnafla bir araya gelen Başkan Tanğlay, çalışmaların kendilerine vereceği faydaları üzerine istişare etti. Esnaf, Başkan Tanğlay'ı yoğun bir ilgiyle karşılayarak iş yerinde ağırlayıp çay ikram etti.


Tanğlay, halkın desteğiyle çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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