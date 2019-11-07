Başkan Tanğlay, çarşı esnafını ziyaret etti
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek imkanlar dahilinde yardımcı oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek imkanlar dahilinde yardımcı oluyor.
Kentte devam eden 3. etap sokak sağlıklaştırılması çalışmalarının yapıldığı sokaktaki esnafla bir araya gelen Başkan Tanğlay, çalışmaların kendilerine vereceği faydaları üzerine istişare etti. Esnaf, Başkan Tanğlay'ı yoğun bir ilgiyle karşılayarak iş yerinde ağırlayıp çay ikram etti.
Tanğlay, halkın desteğiyle çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. - BİTLİS
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