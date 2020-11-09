Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı

09.11.2020 12:29
Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanğlay, yayımladığı mesajda, "Milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandıran ve millet iradesine dayanan, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlayan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün, daima ileri düşünceye dayalı, gelişmeye ve yükselmeye ışık tutan görüşlerini içtenlikle benimseyerek uygulamak, milletimiz için vazgeçilmez ve değişmez bir ilkedir. Ülkemiz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide ve diğer alanlarda fazlasıyla gelişmiş durumdadır. Bunun yanı sıra ülkemiz; temel insan hak ve özgürlüklerinin geliştirip yerleştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarının geçerli kılınması yolunda da önemli mesafeler almıştır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerinin daima bekçisi olacağız. Onun yaktığı ışığın kaynağını elden ele, nesilden nesille taşıyacağız. Bizler; Ulu Önder'in kurduğu ve yine bizlere emanet ettiği ilkeleri, devrimleri ve Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler zümresine ulaştırmak için kararlıyız. Daima büyük bir sevgi ve saygı ile yüreğimizde yaşattığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyoruz" dedi. - BİTLİS

Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Nesrullah Tanğlay, 10 Kasım, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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