Başkan Tanğlay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tanğlay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Tanğlay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Tanğlay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.


Tanğlay, yayımladığı mesajda, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin; halkı, doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Gazeteciler Günü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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