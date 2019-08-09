Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay'dan Kurban Bayramı mesajı
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Başkan Tanğlay'dan Kurban Bayramı mesajı

44 dakika önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanğlay'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Tanğlay, "Kurban Bayramı'nın başta ülkemize olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin Bitlis'imiz, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Bayramlar, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günlerdir. İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı günler olan bayramlar, toplumsal hayatımız açısından da çok büyük bir öneme ve değere sahiptir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularla kutluyorum" dedi. - BİTLİS
Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:36 Kaynak: İHA
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