Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay'dan yaşlılara ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Tanğlay'dan yaşlılara ziyaret

41 dakika önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.

Başkan Tanğlay'dan yaşlılara ziyaret, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.


Tanğlay, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında kent merkezinde bulunan yaşlıları ziyaret ederek, hayır dualarını aldı. 8 Ağustos Mahallesi'nde ikamet eden Zübeyde Aşut ve Guli Özdemir'i evlerinde ziyaret eden Tanğlay, yaşlıların toplumun değerleri olduğuna dikkat çekti. Tanğlay, "Yılların kazandırdığı tecrübe ve birikimin kıymetinin anlaşıldığı ve bunların yeni nesillere aktarıldığı özel bir dönem içerisindeyiz. Büyüklerimiz bizler için hazine, ulu çınar ve bilgelerdir. Yaşlılarımız bizlere her zaman birer güç ve bereket kaynağıdır. Büyüklere gerekli saygı ve hürmeti göstermek, inanç ve geleneklerin en önemli unsurlarından birisidir" dedi.


Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Tanğlay'a teşekkür eden Zübeyde Aşut ise, "Başkanımıza minnettarım. Her gün düzenli olarak iki öğün yemeğimizi veriyorlar. Her zaman belediye çalışanları ziyaretime gelerek hatırımı soruyorlar. Ben başkanın yaptığı iyilikleri hiçbir zaman unutamam. Allah razı olsun" diye konuştu. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu Günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:26:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay'dan yaşlılara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]