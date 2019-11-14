Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay, gazetecilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Tanğlay, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Tanğlay, gazetecilerle bir araya geldi

6 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye çalışmalarını değerlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Başkan Tanğlay, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye çalışmalarını değerlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.


Bitlis Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı. Bitlis'te yapılan çalışmaları anlatan Başkan Tanğlay, "İlimizde 7 ay içinde önemli çalışmalar yaparak vatandaşlarımıza birçok hizmeti sunduk. 7 ay gibi kısa sürede söz verdiğimiz 50 projeden 22'sini hayata geçirdik. Altyapı çalışmalarını yüzde 90'lara getirdik, önümüzdeki sezon inşallah altyapı çalışmaları tamamen bitecek. Altyapı çalışmalarını hızlandırdık, neredeyse bütün mahallelerde aynı anda çalışma yürüttük, bu sebeple işlerin bir sonraki sezona sarkmasına engel olduk. Bu çalışmayla belediyemiz yaklaşık 10 milyon lira karda kaldı. 3. etap sokak sağlıklaştırma kapsamında 241 dükkanın giydirmesini yaptık, vatandaşların talebi doğrultusunda en kaliteli malzemeleri kullandık. Seçim çalışmalarında gezdiğimiz mahallelerde talepleri alıyor, buna göre program yapıyorduk. Bizden istenen birçok hizmeti talepler doğrultusunda sunduk. Özellikle mutlu olduğumuz bir çalışma vardı, bir mahallede 25 yıldır istenilen ancak yapılamayan bir köprü vardı. Yapılması sözünü vermiştik, kısa sürede yaptık. 8 Ağustos kurtuluş gününü 'Bitlis Buluşmaları' adı altında gelenekselleştirip her yıl çeşitli etkinliklerin olacağı bir festival olarak kutlamayı düşünüyoruz. Ramazan etkinlikleri kapsamından nüfusu 52 bin olan bir ilde 45 bin kişiye iftar yemeği verdik. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin evlerine de yemek götürdük. Yaşam boyu öğrenme kursları ve ev hanımlarına yönelik çalışmalarımız da var. Kadınlara ve gençlere yönelik 16 kurs açtık. Kadınlara yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet hizmeti sunduk. Bu kurslarımızdan aynı anda 200'den fazla kadın vatandaşımız faydalanmaktadır. Çocuk kütüphaneleri kurduk. Bu kapsamda 3 kütüphane projemizi de hayata geçiriyoruz. Çocuklar gidip kütüphanelerimizdeki zengin kitaplıklardan ve teknolojik imkanlardan faydalanabiliyorlar. Bitlis'te ilk defa genç ve çocuk meclisini kurduk. Belediyemizin bünyesinde kurulan tiyatro ekibi; ilçelere, beldelere ve köylere giderek 'tiyatrosuz çocuk kalmasın' sloganıyla oyunlarını sergiliyorlar. Kurduğumuz hayvan rehabilitasyon merkezi ile hayvanların bakımları ve tedavileri yapılıyor. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kedilere yönelikte barınma evi çalışmalarını sürdürüyoruz. Halkımıza bu hizmetleri sunarken vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden Bitlis'imize hizmet ediyoruz. Belediyemiz tarafından cenaze işlemlerine ait tüm hizmetler ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Belediye olarak vatandaşımızın en acı gününde bütün imkanlarımızla yanlarındayız. 'Başkan Mahallemizde' projesiyle düzenli olarak vatandaşlar bir araya gelip onların sorunlarını yerinde dinleyip çözümler buluyoruz. Bitlis TV, güneş enerjisi ve sulama kanalı projelerini hayata geçireceğiz" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Bursa'nın ardından Gaziantep'te de Atatürk'ü anma etkinliğinde tartışmalı görüntüler ortaya çıktı Boru çiçeğinden yapılan dolma, 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi KARTAL'DA "ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR" DAVASI... ÖĞRETMENİNİN YÜZÜNÜ KARANLIK ÇİZMİŞ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 16:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay, gazetecilerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]