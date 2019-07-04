Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay, halk buluşmalarına devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Tanğlay, halk buluşmalarına devam ediyor

40 dakika önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Vali Oktay Çağatay, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinlemek için mahalle toplantısı düzenledi.

Başkan Tanğlay, halk buluşmalarına devam ediyor, System.String[]
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Vali Oktay Çağatay, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinlemek için mahalle toplantısı düzenledi.

Tanğlay, vatandaşların sorunlarını dinlemek, yerinde incelemek ve çözüm için istişarelerde bulunmak amacıyla "Mahalle Buluşmaları" projesiyle her mahallede vatandaşlarla bir araya geliyor. Belediye başkanı seçildikten sonra ikincisini 8 Ağustos Mahallesi'nde düzenleyen Tanğlay, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Tanğlay, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Seçimden sürecinde tüm mahalleleri gezdiğini belirten Tanğlay, "Sürekli vatandaşlarla iç içe olduk. Kentin sorunlarını biliyoruz. Çözüm için gereken ne varsa yapılıyor. Biz verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah 5 yılın sonunda verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız. Kısa sürede tüm mahallelerde toplantılar yaparak sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunacağız. Yaklaşık 3 aydır görevdeyiz. 5 yılda yüzlerce kez mahallelerimize gideceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunlara imkanlarımız dahilinde çözüm bulacağız. Sadece gelip burada dinleyip sorunları ötelemeyeceğiz. Bu noktada bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, valilik olarak vatandaşların sıkıntılarını imkanları dahilinde çözeceklerini söyledi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:58 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Taksim ile ilgili projesini anlattı Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu! Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay, halk buluşmalarına devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]